Avrupa'nın iki devi karşı karşıya! Chelsea - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi’nin yeni formatında üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek.

Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Barcelona averajla 11. sırada yer alırken, aynı puana sahip Chelsea ise 12. basamakta bulunuyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak olan mücadele, dijital yayın platformu tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Stamford Bridge’deki bu zorlu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan hakem Slavko Vincic yönetecek.

İKİ TAKIMDA DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Ev sahibi Chelsea, son lig maçında Burnley deplasmanından mağlubiyetle dönse de Şampiyonlar Ligi’nde iç saha avantajını kullanarak Barcelona’yı devirmek istiyor. Konuk ekip Barcelona ise son lig maçında Athletic Bilbao’yu 4-0 gibi net bir skorla geçerek Londra’ya oldukça moralli geldi. İki takımın da 7 puanda olması, mücadeleyi adeta bir "6 puanlık maç" havasına sokuyor.

Teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de netleşti.

Ev sahibi Chelsea'nin sahaya R. Sanchez, R. James, T. Adarabioyo, T. Chalobah, M. Cucurella, M. Caicedo, E. Fernandez, P. Neto, J. Pedro, A. Garnacho ve L. Delap 11'i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Barcelona'nın ise J. Garcia, J. Kounde, R. Araujo, E. Garcia, A. Balde, D. Olmo, F. de Jong, L. Yamal, F. Lopez, F. Torres ve R. Lewandowski 11'i ile mücadele etmesi öngörülüyor.