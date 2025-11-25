Ülker Arena'da EuroLeague heyecanı! Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague’de fırtına gibi esen ve son 5 maçının tamamını kazanarak büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko, play-off yarışındaki kritik virajda Virtus Bologna ile karşılaşıyor.

Ligde oynadığı 12 maçta aldığı 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8. sırada bulunan temsilcimiz, sıralamada yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Virtus Bologna ise 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor ve play-in potasına girmek için İstanbul’dan galibiyet çıkarmaya çalışacak.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45’te başlayacak olan heyecan dolu mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-Lacivertli ekip, EuroLeague’de oynadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rakiplerine gözdağı verdi. Bu seriyi 6 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe, iç saha avantajını kullanarak Bologna engelini de aşmak istiyor. İtalyan temsilcisi ise son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir görüntü çizse de son maçında mağlup olmaktan kurtulamadı.

Kritik mücadele öncesinde her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Sağlık heyetinden gelen raporlara göre takımların parkeye çıkamayacak isimleri netleşti.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Scottie Jordan Wilbekin ve Alen Smailagic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konuk ekip Virtus Bologna'da ise Brandon Taylor ve Jilson Bango sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak isimler arasında bulunuyor.