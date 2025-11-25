Etihad'da Devler Ligi gecesi! Manchester City - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında futbol dünyasının gözü kulağı İngiltere’de olacak. Turnuvanın favorilerinden Manchester City, Alman futbolunun güçlü temsilcisi Bayer Leverkusen’i Etihad Stadyumu’nda ağırlıyor.

Etihad'da Devler Ligi gecesi! Manchester City - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Devler Ligi’nin yeni formatında yoluna emin adımlarla devam eden Manchester City, sahasında Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 4 haftada topladığı 10 puanla 4. sırada yer alan ve namağlup unvanını korumak isteyen İngiliz devi, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Diğer tarafta ise 5 puanla 21. sırada bulunan Bayer Leverkusen, zorlu İngiltere deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönerek play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ PLATFORMDA?

Türkiye saati ile 23:00’te başlayacak olan futbol şöleni, dijital yayın platformu tabii spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın anlatımını Hünkar Mutlu gerçekleştirecek.

Manchester’daki Etihad Stadyumu’nda oynanacak maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

CİTY ZİRVE, LEVERKUSEN ÇIKIŞ ARIYOR

Pep Guardiola’nın ekibi Manchester City, ligde son maçında Newcastle United’a mağlup olsa da Şampiyonlar Ligi’ndeki etkileyici performansını sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip, Haaland ve Foden gibi yıldızlarıyla sonuca gitmeyi planlıyor. Son maçında Wolfsburg’u deplasmanda mağlup ederek moral bulan Bayer Leverkusen ise kolektif oyunuyla dev rakibine zor anlar yaşatmak istiyor.

Kritik mücadele öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de netleşti.

Ev sahibi Manchester City’nin sahaya G. Donnarumma, J. Stones, J. Gvardiol, M. Nunes, R. Ait Nouri, N. Gonzalez, R. Cherki, T. Reijnders, P. Foden, J. Doku ve E. Haaland 11’i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Bayer Leverkusen’in ise M. Flekken, J. Quansah, L. Bade, J. Belocian, Arthur, I. Maza, A. Garcia, A. Grimaldo, M. Tillman, E. Poku ve P. Schick 11’i ile mücadele etmesi öngörülüyor.

