Aziz Yıldırım'dan son dakika açıklaması: Aday olacak mı?

Yıldırım, Ali Koç’la 22 Mayıs’ta yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, eylülde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun daha erken bir tarihte yapılması gerektiğini söyledi.

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

“Camiamızda, yönetimin çağrısıyla seçimli kongre yapılması ve yeni bir yönetimin belirlenmesi yönünde çeşitli talepler gündeme geliyor. Sayın Ali Koç da bu çağrılara karşılık olarak eylül ayında kongre düzenleyeceklerini hem kamuoyuna hem de bana özel görüşmemizde ifade etti. Bu görüşmede kendisine, kongrenin eylüle kalmadan yapılmasının daha doğru olacağını belirttim. Bu düşüncemi şimdi camiamızla da paylaşıyorum.”

“Uzun süredir süren şampiyonluk özlemine son vermek için yeniden sorumluluk almam yönünde camiamızdan gelen çağrılara kayıtsız kalmam mümkün değil. Bu nedenle, Ali Koç’un seçildiği seçimde aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması halinde kulüp başkanlığına aday olacağımı ifade ediyorum.”

“Fenerbahçe’nin kapılarını tüm camiaya açan, üyelik sürecini genişleten bir başkan olarak her zaman kulüp geleneklerine ve iç demokrasimize sadık kaldım. Sorumluluktan kaçmadım, kaçınmam. Ancak kendi kendime görev çıkararak aday olmak gibi bir tavır da benim tarzım değildir.”