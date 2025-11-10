Bahis skandalı büyüyor! TFF 1024 futbolcuyu PFDK’ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, devam eden “bahis oynama” soruşturması kapsamında geniş çaplı bir inceleme sonucunda 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı.

Listede yer alan Süper Lig futbolcuları:

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

İzzet Çelik

Enes Keskin

Yusuf Özdemir

Bedirhan Özyurt

Efe Doğan

Furkan Orak

Metehan Baltacı

Eren Elmalı

Muhammet Taha Güneş

Nazım Sangare

İzzet Furkan Malak

Uğur Kaan Yıldız

Kerem Kayaarası

Mükremin Arda Türköz

Ege Albayrak

Ali Emre Yanar

Furkan Bekleviç

Kerem Yusuf Sirkeci

Celil Yüksel

Boran Başkan

Salih Malkoçoğlu

Adil Demirbağ

Alassane Ndao

Berkan Aslan

Abdulsamet Burak