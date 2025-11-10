Bahis skandalı büyüyor! TFF 1024 futbolcuyu PFDK’ye sevk etti
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı. TFF Hukuk Müşavirliği, yürütülen soruşturma çerçevesinde 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, devam eden “bahis oynama” soruşturması kapsamında geniş çaplı bir inceleme sonucunda 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı.
Listede yer alan Süper Lig futbolcuları:
Ersin Destanoğlu
Necip Uysal
İzzet Çelik
Enes Keskin
Yusuf Özdemir
Bedirhan Özyurt
Efe Doğan
Furkan Orak
Metehan Baltacı
Eren Elmalı
Muhammet Taha Güneş
Nazım Sangare
İzzet Furkan Malak
Uğur Kaan Yıldız
Kerem Kayaarası
Mükremin Arda Türköz
Ege Albayrak
Ali Emre Yanar
Furkan Bekleviç
Kerem Yusuf Sirkeci
Celil Yüksel
Boran Başkan
Salih Malkoçoğlu
Adil Demirbağ
Alassane Ndao
Berkan Aslan
Abdulsamet Burak