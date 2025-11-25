Bahis soruşturması sonrası TFF’den değişiklik ve düzenlemeler

TFF, bahis soruşturmasının ardından 2. ve 3. Lig’de statü değişikliğine gitti. Amatör futbolcu transfer süresi uzatıldı ve kulüplerin A Takım listelerini yeniden düzenlemesine izin verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturmasının ardından 2. ve 3. Lig müsabakalarının statüsünde değişiklik yapıldığını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda, amatör futbolcular için belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin, yalnızca yurt içi transferlerle sınırlı olmak üzere 19 Aralık’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda statülerde belirlenen oyuncu uygunlukları ve yaş kontenjanlarına uygun olarak transfer ettikleri amatör futbolcuları müsabakalarda oynatabilmek için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine A Takım listelerini revize etme hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte TFF 3. Lig'de olduğu gibi TFF 2. Lig'de de amatör futbolcuların müsabakalarda oynatılmasına izin verilmiştir."

Söz konusu kararın, kulüplerin kadro planlamasında oluşan sıkışıklığı gidermesi ve devam eden soruşturma sürecinde liglerin işleyişini güvenceye alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

