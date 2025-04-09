Barcelona-Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Barcelona-Borussia Dortmund maçı canlı izle

Karşılaşma, 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00’de, Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleye Lluís Companys Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

İspanyol devi Barcelona, taraftarı önünde avantajlı bir skorla sahadan ayrılarak yarı final yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Konuk ekip Dortmund ise deplasmandan gol ya da puan çıkarmanın peşinde olacak. Rövanş öncesi kazanılacak moral, Alman ekibi adına büyük önem taşıyor.

Karşılaşmada Lewandowski ile Guirassy arasındaki gol düellosu nefes kesecek. Bunun yanında iki takımın genç yıldızları Lamine Yamal ve Karim Adeyemi de performanslarıyla dikkatleri üzerine çekebilir.

Dortmund cephesinde ise maç öncesi önemli bir eksik gündemde. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck’in menisküs yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği bildirildi. Bu gelişme, teknik heyetin planlarını da doğrudan etkiledi.

muhtemel 11’ler

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Süle, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Malen; Guirassy