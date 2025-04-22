Barcelona - Mallorca maçı hangi kanalda? Barcelona - Mallorca maçı canlı izle

La Liga’da şampiyonluk hedefini sürdüren Barcelona, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Mallorca ile karşı karşıya geliyor. Katalan temsilcisi, sezonun son düzlüğüne girilirken evinde hata yapmak istemiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barcelona - Mallorca maçı hangi kanalda? Barcelona - Mallorca maçı canlı izle
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İspanya La Liga’nın 33. haftasında Barcelona, Mallorca’yı konuk edecek. Mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü İspanya’nın Barcelona kentindeki Estadi Olímpic Lluís Companys’te oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma, S Sport, Tivibu Spor 1 ve Tuttur TV üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izleyebilmek için ilgili platformlara abone olunması gerekiyor.

Barcelona’da önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Ter Stegen, savunmadan Alejandro Balde, orta sahadan Marc Bernal ve Marc Casado ile golcü Robert Lewandowski sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Hücum hattında Ferran Torres’in ön planda olması bekleniyor.

Mallorca’da ise Takuma Asano, Vedat Muriqi, Robert Navarro ve Manu Morlanes sakat. Pablo Maffeo ve Dani Rodriguez ise kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Barcelona muhtemel 11: Szczesny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, De Jong – Lamine Yamal, Gavi, Raphinha – Ferran Torres
Mallorca muhtemel 11: Greif – Valjent, Raillo, Copete – Mojica, S. Costa, Darder – Larin, A. Sanchez

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