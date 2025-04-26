Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle

İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finalinde futbolseverleri heyecanlandıran bir El Clasico mücadelesi bekliyor. Real Madrid ve Barcelona, Sevilla'da düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle
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Bu dev karşılaşma öncesi gözler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kadro tercihlerine çevrildi. Özellikle milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı en çok merak edilen konu oldu.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadele, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 23:00’te başlayacak ve Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu tarihi karşılaşma, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak.

Real Madrid’in Getafe'yi 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçta takımının tek golünü atan Arda Güler, son dönemdeki formu ile dikkat çekti. Carlo Ancelotti, Arda'nın gelecekteki rolü hakkında, "Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Orta saha oyuncusu Camavinga'nın sakatlığının ardından, Arda Güler’in Barcelona maçında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

İspanyol basını, Arda'nın Barcelona karşısında yer alacağına kesin gözüyle bakıyor. İşte maç öncesi Barcelona ve Real Madrid’in muhtemel ilk 11’leri:

Barcelona:
Szczesny, Araujo, Martinez, Garcia, Fort Garcia, Gavi, Pedri, Yamal, Olmo, Fati, Torres

Real Madrid:
Courtois, Raul, Alaba, Garcia, Vazquez, Arda Güler, Tchouameni, Valverde, Diaz, Vinicius, Endrick

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https://www.tivibu.com.tr/spor

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