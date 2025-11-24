Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig’de geride kalan haftalarda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alan ve zirve takibini sürdüren Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Ligde 13 puanla 12. sırada bulunan ve son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Nuri Şahin’in ekibi Başakşehir ise ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Son maçında Alanyaspor ile berabere kalan Bordo-Mavililer ile Gençlerbirliği’ne mağlup olan Turuncu-Lacivertliler için bu maç kritik önem taşıyor.

KRİTİK MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan bu önemli müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

Trabzonspor, ligdeki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmezken, son olarak sahasında aldığı beraberliği telafi etmek istiyor. Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybı ihtimaline karşı kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak amacında. Ev sahibi Başakşehir ise son 5 maçında sadece 2 galibiyet alabildi ve alt sıralardan uzaklaşmak için mutlak puana ihtiyaç duyuyor.

SAHAYA ÇIKACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Teknik direktörler Nuri Şahin ve Fatih Tekke, zorlu mücadele için ilk 11 tercihlerini yaptı.

Ev sahibi Başakşehir mücadeleye Muhammed, Onur, L. Duarte, O. Ba, F. Ebosele, O. Kemen, Umut, Deniz, A. Harit, E. Shomurodov ve D. Selke 11'i ile başlıyor.

Konuk ekip Trabzonspor ise A. Onana, W. Pina, Okay, A. Batagov, Mustafa, C. Oulai, T. Folcarelli, O. Zubkov, F. Augusto, E. Visca ve P. Onuachu 11'i ile sahada yerini alacak.