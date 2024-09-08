Basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 30 yaşındaki sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!
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Çayırova Belediyespor forması giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti.

İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşama gözlerini yumdu. İlkan Karaman'ın vefatıyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan 30 yaşındaki sürücü E.A.Ö, kazanın ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazım Yılmaz Caddesi'nde E.A.Ö'nün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu iddia edilmişti.

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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