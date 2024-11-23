Batshuayi’nin golü Galatasaray’a 3 puanı getirdi

54. dakikada sol kanatta Mertens’in yaptığı ortada Batshuayi, kale önünde iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray’ı öne geçirdi. (0-1)

dakikada Osimhen’in ceza sahası içinde Ziyech’e gönderdiği pas sonrası, Ziyech’in boş kaleye vuruşunda top üstten auta çıktı.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ziyech'in şutunu kaleci Sousa ayaklarıyla çeldi. Devam eden pozisyonda Sallai'nin şutu da Sousa tarafından kurtarıldı.

56. dakikada Osimhen’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruş, yine Sousa’nın kurtarışıyla sonuçlandı.

dakikada Bodrum FK adına Gökdeniz’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş direkten döndü ve maçın skorunu değiştiremedi.

Maçın Bilgileri

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Bodrum FK:

Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün (Ahmet Aslan dk. 62), Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın (Taulant Seferi dk. 62), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı (Pedro Brazao dk. 80), Zdravko Dimitrov, George Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 80)

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray:

Fernando Muslera, Metehan Baltacı (Michy Batshuayi dk. 46), Kaan Ayhan (Victor Nelsson dk. 90+2), Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90+2), Roland Sallai, Yunus Akgün (Hakim Ziyech dk. 62), Dries Mertens (Elias Jelert dk. 72), Victor Osimhen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol:

54. dakika: Michy Batshuayi (Galatasaray)

Kırmızı Kart:

45. dakika: Ege Bilsel (Bodrum FK)

Sarı Kartlar:

Samet Yalçın, Volkan Demirel (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray)