Bayern-Galatasaray Maçına Portekizli Hakem!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı Portekizli hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetecek.

Bayern-Galatasaray Maçına Portekizli Hakem!
Bayern-Galatasaray Maçına Portekizli Hakem!

Galatasaray Kulübünden alınan bilgiye göre, Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Nobre düdük çalacak.

Bayern-Galatasaray Maçına Portekizli Hakem!

Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Nuno De Sa Martins ile Paulo Ricardo Duarte Bras üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andre Filipe Domingues Narciso olacak.

Bayern-Galatasaray Maçına Portekizli Hakem! - Resim : 1

Nobre, A Milli Futbol Takımı'nın geçen sene UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti.

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# bayern münih # Galatasaray
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