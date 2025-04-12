Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı canlı izle

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Hem prestij hem de puan mücadelesi verecek iki ezeli rakip, hafta içi Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde beklediği sonuçları alamadı. Şimdi ise gözler lige çevrildi.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund'ın Durumu

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Ancak, teknik direktör Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bavyera temsilcisi, 68 puanla Bundesliga zirvesinde yer alıyor ve şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. Bu dev mücadelede, Bayern Münih taraftarının önünde hata yapmadan 3 puanı almak istiyor.

Öte yandan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-0 yenildi. Avrupa'daki bu olumsuz sonuçlar, moralleri bozsa da teknik direktör Niko Kovac yönetimindeki sarı-siyahlılar, ligdeki çıkışını sürdürmeye kararlı. Son iki maçını kazanan Dortmund, Allianz Arena'da sürpriz yaparak üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Bayern Münih-Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı, 12 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Allianz Arena'da oynanacak bu dev mücadele, beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund’ın Muhtemel 11'leri

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Müller, Olise, Sane, Kane

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Emre Can, Süle, Bensebaini, Chukwuemeka, Nmecha, Brandt, Gittens, Adeyemi, Guirassy

132. Randevu

Bu maç, Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak 132. karşılaşma olacak. Daha önce oynanan 131 maçta Bayern Münih 63 kez kazanırken, Dortmund 33 kez galip geldi. 35 maç ise beraberlikle sonuçlandı.