Tevfik Yamantürk kimdir? Hasan Arat'a yumruk atmıştı

Beşiktaş Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 1956 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara’daki TED Koleji’nde tamamladıktan sonra, ortaöğrenimini Adana Koleji’nde aldı. Lise eğitimi için İstanbul’a taşınan Yamantürk, İstanbul Moran Lisesi’nde eğitimini sürdürüyor.

Üniversite eğitimini ise ABD’de San Diego National University İşletme bölümünden mezun olarak tamamladı.

1982 yılından itibaren Güriş Grubu bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye gibi görevlerde bulundu. Ayrıca, 2017 yılında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yamantürk, Beşiktaş Kulübü'nde önemli bir isim olarak tanınıyor.

Geçtiğimiz Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan gerginlik ve Hasan Arat ile olan tartışması ise son günlerde Tevfik Yamantürk’ün adını daha fazla gündeme getirdi.