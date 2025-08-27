Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda: Benfica-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Portekiz’in Benfica ekibine konuk oluyor. Kadıköy’de oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmış, sarı-lacivertliler Estadio da Luz’da tur bileti için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica’ya konuk olacak. Mücadele, TSİ 22.00’de Estadio da Luz’da başlayacak.
Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.
Muhtemel 11’ler
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Maçın hakemi
Sloven hakem Slavko Vincic karşılaşmayı yönetecek. Yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic olacak. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev almıştı.
Sarı-lacivertliler, Benfica’yı yenerek 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.
Benfica-Fenerbahçe rekabetinde son durum
Fenerbahçe, Benfica deplasmanında daha önce 3 kez sahaya çıktı ve galibiyet elde edemedi:
1975-1976: Benfica 7-0 Fenerbahçe
2012-2013: Benfica 3-1 Fenerbahçe
2018-2019: Benfica 1-0 Fenerbahçe