Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda: Benfica-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Portekiz’in Benfica ekibine konuk oluyor. Kadıköy’de oynanan ilk maç 0-0 tamamlanmış, sarı-lacivertliler Estadio da Luz’da tur bileti için sahaya çıkacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda: Benfica-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe, rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica’ya konuk olacak. Mücadele, TSİ 22.00’de Estadio da Luz’da başlayacak.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11’ler

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Maçın hakemi

Sloven hakem Slavko Vincic karşılaşmayı yönetecek. Yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic olacak. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev almıştı.

Sarı-lacivertliler, Benfica’yı yenerek 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.

Benfica-Fenerbahçe rekabetinde son durum

Fenerbahçe, Benfica deplasmanında daha önce 3 kez sahaya çıktı ve galibiyet elde edemedi:

1975-1976: Benfica 7-0 Fenerbahçe
2012-2013: Benfica 3-1 Fenerbahçe
2018-2019: Benfica 1-0 Fenerbahçe

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?Ekonomi
Deprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesiDeprem mi oldu? İşte 27 Ağustos 2025 son depremler listesiYurt
fenerbahçe Benfica
Günün Manşetleri
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Hastanede haksız kazanç davasında iddianame kabul edildi
Çok Okunanlar
En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?