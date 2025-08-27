Benfica-Fenerbahçe maçı hangi kanalda: Benfica-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe, rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica’ya konuk olacak. Mücadele, TSİ 22.00’de Estadio da Luz’da başlayacak.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11’ler

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Maçın hakemi

Sloven hakem Slavko Vincic karşılaşmayı yönetecek. Yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic olacak. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de görev almıştı.

Sarı-lacivertliler, Benfica’yı yenerek 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe en son 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.

Benfica-Fenerbahçe rekabetinde son durum

Fenerbahçe, Benfica deplasmanında daha önce 3 kez sahaya çıktı ve galibiyet elde edemedi:

1975-1976: Benfica 7-0 Fenerbahçe

2012-2013: Benfica 3-1 Fenerbahçe

2018-2019: Benfica 1-0 Fenerbahçe

