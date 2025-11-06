Benfica’da fırtına öncesi sessizlik! Mourinho yeniden Premier Lig’e mi dönüyor?

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Emmanuel Petit, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yeniden İngiltere’ye dönme ihtimali üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Goal.com'a göre, Petit, Mourinho’nun Premier Lig’e dönüşünün artık sadece bir zaman meselesi olduğunu belirterek, “Mourinho Benfica’da iyi bir başlangıç yapamadı. Ama Premier Lig onun evi gibi. Wolves gibi savaşçı bir takımı kümede tutmak onun için büyük bir meydan okuma olur ve kendini yeniden kanıtlama şansı verir,” ifadelerini kullandı. Eylül ayında Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, henüz beklenen çıkışı yakalayamadı. Petit’ye göre bu durum, İngiltere’ye geri dönüş ihtimalini güçlendiriyor. Fransız futbolcu, deneyimli teknik adamın yeniden Premier Lig’e dönmesinin hem kendi kariyeri hem de lig için önemli bir adım olacağını savundu.

BENFİCA'DA BEKLENEN ÇIKIŞ GELMEDİ

Petit, Portekizli hocanın İngiltere’de elde ettiği başarıları hatırlatarak, “Mourinho büyük kulüplerde kupalar kazanmış bir isim. Ancak şu anda Benfica’da aynı etkiyi yaratamadı. Wolverhampton gibi bir takımı ayağa kaldırmak, onun kariyerinde yeni bir sayfa açabilir,” dedi.

WOLVERHAMPTON’DAN SÜRPRİZ TEKLİF

Premier Lig’in son sırasında yer alan Wolverhampton, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Petit’ye göre, Mourinho’ya iletilen teklif onun karakterine uygun bir meydan okuma olabilir.

Fransız futbolcu, “Wolves zaten uzun süredir birçok Portekizli futbolcu ve yöneticiyle çalışıyor. Bu durum Mourinho için doğal bir ortam yaratır. O, savaşçı ruhuyla bu takıma enerji verebilir. Onu Premier Lig’de, özellikle Wolves’un başında görmek beni mutlu eder,” şeklinde konuştu. Petit ayrıca, Mourinho’nun güçlü karakterinin takım üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Mourinho’nun mücadeleci yapısı, kümede kalma savaşında büyük fark yaratabilir,” değerlendirmesini yaptı.

“THE SPECIAL ONE” GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Futbol dünyasında “The Special One” olarak tanınan Jose Mourinho, kariyeri boyunca Premier Lig’in en dikkat çeken teknik direktörlerinden biri oldu. Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi dev kulüplerde görev yapan Mourinho, İngiltere’de üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

2004 yılında Porto’yu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Chelsea’ye gelen Mourinho, kendisini “Ben özel biriyim” sözleriyle tanıtmıştı. İngiltere dışında Real Madrid, Inter, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerde de çalışan tecrübeli teknik adam, hâlâ Premier Lig’e dönme isteğini açıkça dile getiriyor.

“FENERBAHÇE’DEN SONRA UEFA DIŞI BİR TAKIM İSTİYORUM”

Mourinho, Ekim 2024’te yaptığı bir açıklamada, geleceğe dair planlarını şu sözlerle paylaşmıştı: “Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA organizasyonlarında yer almayan bir kulübe gitmek istiyorum. Yani İngiltere’de alt sıralarda yer alan ve iki yıl içinde teknik direktöre ihtiyacı olacak bir kulüp olursa, hazırım. Artık bunun hakkında konuşmak istemiyorum, sadece futbolu konuşmak istiyorum.”

Petit’ye göre bu açıklama, bugün Premier Lig’in son sırasındaki Wolverhampton’a açık bir gönderme olabilir.

“VIEIRA VE GERRARD İÇİN UYGUN BİR KULÜP DEĞİL”

Petit, Wolverhampton için adı geçen diğer adaylar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Eski Arsenal takım arkadaşı Patrick Vieira ve Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ın Wolves gibi zorlu bir kulüpte başarı sağlayamayacağını söyledi. “Hayır, Vieira o görevi almamalı. Son yıllarda birkaç kulüpten ayrılmak zorunda kaldı; onun için daha istikrarlı bir ortam daha iyi olur. Gerrard ve Vieira’ya da Wolves’un başına geçmeleri halinde bol şans dilerim ama orada zorlu dönemler olacaktır. Bu süreçten nasıl çıkacaklarını öğrenmeleri gerekir,” ifadelerini kullandı.

Petit ayrıca Tottenham’da yaşanan disiplin olayına da değindi. Teknik direktör Thomas Frank, Chelsea mağlubiyeti sonrası oyuncular Micky van de Ven ve Djed Spence’den taraftarları alkışlamalarını istemişti. Ancak iki futbolcu bu talebi reddetti.

Petit olaya ilişkin, “Thomas Frank’in büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. Van de Ven ve Spence çok şanslı, çünkü Frank olayı farklı şekilde ele alabilirdi. Eğer teknik direktörleri Jose Mourinho veya Pep Guardiola olsaydı, bu şekilde davranabilirler miydi? Hayır. Bu iki teknik adam, oyuncular özür dileseler bile cezalandırırdı. Frank oyuncularını kamuoyu önünde hedef almayan bir teknik direktör, o yüzden bu davranıştan gerçekten incinmiştir,” dedi.