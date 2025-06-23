Berlin'de Tatami zaferi: Milli judoculardan Avrupa Gençler Kupası'nda 2 madalya

Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Judo Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden genç judocular, uluslararası arenada Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Erkekler 81 kilo finalinde mücadele eden Erman Gürgen, finalde Sırbistanlı rakibi Mihajlo Simin ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup etmeyi başaran milli sporcu, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 48 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Begümnaz Doğruyol, bronz madalya maçında Sırbistanlı Natalija Prolic ile karşılaştı. Rakibini yenerek üçüncülük kürsüsüne çıkan Doğruyol, bronz madalya ile Türkiye’ye döndü.