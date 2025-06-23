Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, Kütahya'da tamamlandı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, Kütahya’da iki gün süren heyecan dolu mücadelelerin ardından sona erdi. 66 ilden gelen 1101 sporcunun ter döktüğü organizasyonda, erkekler ve kadınlar kategorisinde şampiyon olan isimler belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, Kütahya'da tamamlandı
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Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, Türkiye Judo Federasyonu’nun organizasyonuyla Kütahya Yeni Spor Salonu’nda düzenlendi. İki gün süren şampiyonaya Türkiye’nin dört bir yanından 66 ili temsilen toplam 1101 sporcu katıldı.

Katılımın yüksek olduğu şampiyonada, yıldız judocular madalya mücadelesi verirken, ortaya çıkan performanslar büyük beğeni topladı.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Organizasyonda, erkekler ve kadınlar kategorisinde çeşitli sıkletlerde dereceye giren sporcular açıklandı. Sıkletlerinde Türkiye şampiyonu olan sporcular şu şekilde:

Erkekler: 38 kilo: Muhammed Üveys Sevindi, 42 kilo: Kerem Çebi, 46 kilo: Süleyman Doğru, 50 kilo: Mehmet Emir Ulusoy, 55 kilo: Alperen Demir, 60 kilo: Muhammed Çığrıkcı, 66 kilo: Ahmet Mesut Pekşen, 73 kilo: Ömer Samet Ünal, +73 kilo: Halil Tuna İmre.

Kadınlar: 36 kilo: Ilgın Zincir, 40 kilo: Yağmur Meral, 44 kilo: Sude Akan, 48 kilo: Büşra Birleşik, 52 kilo: Betül Yılmaz, 57 kilo: Ayşe Şimal Sancak, 63 kilo: Aylin Melisa Abalı, 70 kilo: Rabia Yağmur Özbuda, +70 kilo: İdil Yaman.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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