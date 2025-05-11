Beşiktaş – Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş – Adana Demirspor maçı canlı izle
Beşiktaş, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor. Bir yandan maçın heyecanı yaşanırken, siyah-beyazlı camiada gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda.
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Teknik direktör Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş’ta, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaleci Mert Günok, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu devralacak.
Beşiktaş – Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zorlu mücadele 11 Mayıs Pazar akşamı Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Muhtemel 11’ler:
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Joe Worrall, Emrecan, Rashica, Amir, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Rafa Silva, Immobile
Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Tolga, Tayfun, İzzet, Bünyamin, Burhan, Maestro, Yusuf, Ozan, Ali