Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor! İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 7. hafta maçında bu akşam saat 18.30'da Tüpraş Stadı'nda İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan Beşiktaş, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda. Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

SOLSKJAER İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.

Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak.

Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta, Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 251. SINAV

Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 251. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 334 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 382 gol gördü.