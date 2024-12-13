Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu! Siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti

Ligdeki ve Avrupa'da kötü günler geçiren ancak Fenerbahçe derbisindeki galibiyetle moral bulan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Beşiktaş, Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada Philip Zinckernagel ve 43. dakikada Luras Bjortuft'un gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, 36 takımın bulunduğu ligde haftayı 28. sırada kapatarak Avrupa'da ilerleme şansını zora soktu.

Bodo/Glimt ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.

GEDSON FERNANDES AVRUPA'DA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, bu sezonki 8 golünün 5'ini Avrupa'da kaydetti.

Portekizli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Lugano ile oynanan maçlarda 3 gol atarak takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ise Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

GOLDEKİ HATA ERSİN DESTANOĞLU'NDAN

Karşılaşmada Bodo/Glimt'in ilk golü, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucunda geldi.

Serdar Topraktepe'nin Mert Günok'un yerine tercih ettiği Ersin Destanoğlu, maçın 37. dakikasında topu eliyle oyuna sokmak istedi. Ersin'in attığı top takım arkadaşı Svensson'un yerine rakip oyuncu Bjorkan'a geldi. Bu futbolcunun pasında ise Zinckernagel ceza sahasına topu ağlarla buluşturdu.

BEŞİKTAŞ'IN BODO/GLIMT'E KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR

Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'le tarihinde 5. kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibine karşı sadece 1 galibiyet alabildi.

Bodo/Glimt'le ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen Beşiktaş deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalırken, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında karşılaştığı rakibine hem Türkiye hem de Norveç'teki maçta yenildi.