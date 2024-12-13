Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu! Siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Maçta 1-0 öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 2-1 kaybetti. 6 puanda kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde haftayı 28. sırada kapattı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu! Siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti
Yayınlanma:

Ligdeki ve Avrupa'da kötü günler geçiren ancak Fenerbahçe derbisindeki galibiyetle moral bulan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Beşiktaş, Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada Philip Zinckernagel ve 43. dakikada Luras Bjortuft'un gollerine engel olamayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, 36 takımın bulunduğu ligde haftayı 28. sırada kapatarak Avrupa'da ilerleme şansını zora soktu.

Bodo/Glimt ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu! Siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti - Resim : 1

GEDSON FERNANDES AVRUPA'DA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan Gedson Fernandes, bu sezonki 8 golünün 5'ini Avrupa'da kaydetti.

Portekizli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Lugano ile oynanan maçlarda 3 gol atarak takımının lig aşamasına yükselmesinde önemli pay sahibi olan Gedson Fernandes, Süper Lig'de ise Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu! Siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti - Resim : 2

GOLDEKİ HATA ERSİN DESTANOĞLU'NDAN

Karşılaşmada Bodo/Glimt'in ilk golü, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatası sonucunda geldi.

Serdar Topraktepe'nin Mert Günok'un yerine tercih ettiği Ersin Destanoğlu, maçın 37. dakikasında topu eliyle oyuna sokmak istedi. Ersin'in attığı top takım arkadaşı Svensson'un yerine rakip oyuncu Bjorkan'a geldi. Bu futbolcunun pasında ise Zinckernagel ceza sahasına topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu! Siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti - Resim : 3

BEŞİKTAŞ'IN BODO/GLIMT'E KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR

Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'le tarihinde 5. kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibine karşı sadece 1 galibiyet alabildi.

Bodo/Glimt'le ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen Beşiktaş deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalırken, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında karşılaştığı rakibine hem Türkiye hem de Norveç'teki maçta yenildi.

Galatasaray’a Malmö deplasmanında son dakika şokuGalatasaray’a Malmö deplasmanında son dakika şokuSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

beşiktaş Bodo/Glimt uefa avrupa ligi
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Bursa'da adliyede cinayet
Erdoğan, ABD'li Bakan Blinken'ı kabul etti
Edirne'de kan donduran olay
Kalkan-35 operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı
"Suriye'nin üniter yapısı korunmalı"
Beşiktaş, Bodo/Glimt'e mağlup oldu
Galatasaray’a Malmö deplasmanında son dakika şoku
MSB’den helikopter kazasına ilişkin açıklama
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Çok Okunanlar
4,8 büyüklüğünde deprem oldu 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Ünlü sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan, ABD'li Bakan Blinken'ı kabul etti Erdoğan, ABD'li Bakan Blinken'ı kabul etti
Bursa'da adliyede cinayet Bursa'da adliyede cinayet