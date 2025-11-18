Beşiktaş eski Asbaşkanı Levent Erdoğan vefat etti, Levent Erdoğan kimdir?
Beşiktaş Kulübü, eski Asbaşkan Levent Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, Erdoğan’ın hizmetlerinin saygıyla hatırlanacağını belirterek ailesine ve camiaya başsağlığı diledi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski Asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Eski Asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”
Erdoğan’ın vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılandı.