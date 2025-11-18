Beşiktaş eski Asbaşkanı Levent Erdoğan vefat etti, Levent Erdoğan kimdir?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski Asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eski Asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

Erdoğan’ın vefatı spor camiasında üzüntüyle karşılandı.