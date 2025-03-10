Beşiktaş-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı canlı izle

Gaziantep FK ise Selçuk İnan yönetiminde geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında kritik bir galibiyet alarak moral buldu. 32 puanla 11. sırada yer alan konuk ekip, zorlu İstanbul deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Kritik mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11’ler merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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