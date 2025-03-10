Beşiktaş-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde ligde namağlup ilerlerken, son 4 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı canlı izle
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Gaziantep FK ise Selçuk İnan yönetiminde geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında kritik bir galibiyet alarak moral buldu. 32 puanla 11. sırada yer alan konuk ekip, zorlu İstanbul deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Kritik mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11’ler merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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