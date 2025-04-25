Beşiktaş – Hatayspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş – Hatayspor maçı canlı izle

Beşiktaş – Hatayspor maçı canlı yayın saati ve kanalı belli oldu! Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki açılış maçı başlıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş – Hatayspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş – Hatayspor maçı canlı izle
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Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu kritik karşılaşma, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına katılma hedefiyle, Hatayspor’un küme düşme hattından kurtulma mücadelesini içerecek. Hatayspor, bu maçta puan kaybederse küme düşmesi kesinleşebilir. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş-Hatayspor maçında 1-1’lik beraberlik elde eden Hatayspor, deplasmandaki tek puanını bu sonuçla almıştı. Beşiktaş ise 30 maçta 49 puanla 5. sırada yer alıyor, ancak beklenen performansı sergileyemedi.

Bu zorlu mücadelenin saati, kanalı ve muhtemel 11’ler gibi tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş – Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş – Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş – Hatayspor maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek, yardımcılıklarını ise Suat Güz ve Murat Şener üstlenecek.

Siyah-beyazlılar, 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor. Hatayspor ise 32 puanla 18. sırada yer alırken, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyetle zorlu bir sezon geçiriyor. Hatayspor, bu maçta puan kaybederse, sezonun bitmesine 5 hafta kala küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken, Hatayspor 2 kez kazandı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi

Beşiktaş, son 7 resmi maçında sadece 1 galibiyet aldı. Süper Lig’de Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir’e kaybetti. Kasımpaşa ve Göztepe ile berabere kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Göztepe’ye 3-1 yenildi.

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