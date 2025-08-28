Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcıları Lars Hummelgaard ve Martin Markus olurken, karşılaşma 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Dev mücadele, Show TV ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN BU SEZON AVRUPA PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da çıktığı 6 maçta da kalesini gole kapatamadı. 5’i Avrupa, 1’i Süper Lig olmak üzere 6 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde 11 gol gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 2-0 Beşiktaş

St. Patrick’s 1-4 Beşiktaş

Beşiktaş 3-2 St. Patrick’s

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş, Lausanne’ı elemesi halinde Konferans Ligi grup aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Olası bir yenilgi durumunda ise Avrupa macerası sona erecek.

SOLSKJAER’İN İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI ŞANSI TUTMUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bugüne kadar İsviçre ekiplerine karşı çıktığı 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Norveçli çalıştırıcı, Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile oynadığı bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Solskjaer, Lausanne karşısında bu kötü seriyi bozarak İsviçre takımlarına karşı ilk galibiyetini hedefliyor.

BEŞİKTAŞ’TA AYRILIKLAR

Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından Tayfur Bingöl Kocaelispor’a, Emrecan Terzi ise Serikspor’a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ’IN UEFA KADROSU

Beşiktaş’ın UEFA’ya bildirdiği kadroda Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor. Siyah-beyazlıların listesi şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.