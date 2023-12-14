Beşiktaş, Lugano Deplasmanında! Muhtemel 11'ler

İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.

Ligde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Yakup Arda Kılıç, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic'in, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde olmayacaklar.

Lugano'da ise Grgic, Bottani, Aliseda, Marques, Valenzuela ve Osigwe siyah-beyazlı temsilcimize karşı oynayamayacak.

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Steffen, Bislimi, Cimignani, Celar

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Salih, Hadziahmetovic, Cenk, Chamberlain, Zaynutdinov, Muleka