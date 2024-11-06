Beşiktaş - Malmö maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, lig aşamasındaki dördüncü hafta maçında İstanbul'da Malmö'yü ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında ise deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 27. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 19 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Malmö ise İsveç liginde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligde oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Malmö, topladığı 62 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Malmö, bu maçlarda 65 gol atarken kalesinde ise 24 gol gördü. Malmö, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Rangers'a 2-0 kaybetmişti. İkinci maçında Karabağ'ı 2-1 yenen Malmö, üçüncü maçında ise Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. 3 puanı bulunan Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde 25. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Malmö ile yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Tobias Reichel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 248. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Malmö maçıyla Avrupa kupalarında 248. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GENİŞ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI CANLI İZLE! BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Malmö maçı, saat 18.30'da başlayacak. Beşiktaş - Malmö maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!