Beşiktaş, Pendikspor'a 4-0 kaybetti!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Ligde bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde üçüncü maçında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı.

Beşiktaş, ligin alt sıralarında yer alan rakibine 4-0 mağlup oldu. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Ligde bu sezon 8. mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar, 35 puanda kaldı. Ligde 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor ise puanını 19 yaptı.

FERNANDO SANTOS YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde üçüncü maçına çıktı. Portekizli teknik adamla ilk müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

Siyah-beyazlılar, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 kaybederek Fernando Santos yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 müsabakanın 7'sinde kalesinde 3 ve üzerinde gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, Pendikspor (4-0), Trabzonspor (3-0), Adana Demirspor (4-2), Antalyaspor (3-2), Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa (3-1) maçlarında 3 ve üzerinde gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.

PENDİKSPOR 8 MAÇ SONRA KAZANDI

Siltaş Yapı Pendikspor ise Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Lig'de 8 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligin 12. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet özlemine Beşiktaş karşısında son verdi. İstanbul ekibi, bu sezon ligde 4. galibiyetini aldı ve puanını 19'a çıkardı.

UMUT GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Siltaş Yapı Pendikspor'un yeni transferi Umut Nayir, çıktığı ikinci maçta da gol sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya dahil edilen 31 yaşındaki santrfor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak elendikleri müsabakada ilk golünü kaydetmişti.

Umut Nayir, Pendikspor'da oynadığı ikinci karşılaşmada da eski takımı Beşiktaş'ın filelerini havalandırmayı başardı. Kırmızı-beyazlılarda Senegalli oyuncu Mame Thiam da yeni takımında ilk golünü attı.