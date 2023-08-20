Beşiktaş, Sergio Ramos ve Talisca için yeni haftayı bekliyor!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulunmuştu. Kocadağ, “Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir” demişti.

GÜNEŞ ETKİSİ...

Talisca için ise, “Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi” sözlerini sarf eden Kocadağ’ın, teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda bu isim için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlı taraftarların heyecanla beklediği 2 isimle alakalı yeni haftada yeni gelişmelerin olması bekleniyor.