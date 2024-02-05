Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup etti! Siyah-beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla geçti

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçları sona erdi. Haftanın kapanış maçında, Beşiktaş ile Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı pozisyon anlamında kısır geçerken 44. dakikada sahneye Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy çıktı. Siyah-beyazlılar Semih'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, 62. dakikada yine Semih'in golüyle skoru 2-0 yaptı ve maçı da bu skorla kazanmayı başardı.

3 maçlık aranın ardından 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, puanını 39'a yükselterek ligde 3. sıraya yerleşti. Ligdeki mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Trabzonspor ise 37 puanda kalarak ligde 4. sıraya geriledi.

6 SEZON SONRA TRABZONSPOR'U EVİNDE YENDİ

Beşiktaş 6 sezon sonra bordo-mavili rakibini Dolmabahçe'de mağlup etmeyi başardı. İç sahada Trabzonspor'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda rakibini 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra içeride oynanan 6 müsabakadan 3 puan çıkaramadı.

Siyah-beyazlı ekip galibiyetsiz geçen 6 sezonda Trabzonspor'la 4 kez berabere kalırken, 2 maçta da mağlup olmuştu.

Beşiktaş ayrıca Trabzonspor'u toplamda 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibine karşı son galibiyetini 2020-2021 sezonunda deplasmanda 3-1 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra iç sahada ve deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşamadı.

SEMİH KILIÇSOY YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ GOL ORUCUNU BOZDU

Ligde oynadığı son 3 maçta gol atamayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında gol suskunluğunu da sonlandırdı.

Ligdeki son golünü 13 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçta atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak başlayan süreçte, Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında da rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SVENSSON SAKATLANDI

Siyah-beyazlı savunmanın sağında görev yapan Jonas Svensson, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Bir pozisyonda yerde kalan siyah-beyazlı oyuncuya ilk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılırken, Norveçli oyuncu 67. dakikada yerini Onur Bulut'a bıraktı.