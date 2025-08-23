Beşiktaş transferi açıkladı! Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme
Beşiktaş, İskoçya’nın Rangers takımında forma giyen 24 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz’ı transfer ettiğini duyurdu. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Yayınlanma:
Beşiktaş, İskoçya ekibi Rangers’ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.
“Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı