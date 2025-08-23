Vestel bilançosu şok etti! Zarar büyüdü, 3 bin kişi işten çıkarıldı

Vestel, 2025 yılının ilk 6 ayında 13,3 milyar TL zarar açıkladı. Aynı dönemde 3 binden fazla çalışanın işine son verildi. Şirketin piyasa değerindeki kayıp rekor seviyeye ulaştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Vestel bilançosu şok etti! Zarar büyüdü, 3 bin kişi işten çıkarıldı
Yayınlanma:

Vestel, 2025 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Şirketin bilançosu hem zarar hem de işten çıkarmalarla gündeme geldi.

KAP verilerine göre, Vestel Elektronik yılın ilk 6 ayında 13,3 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin 13,34 milyar TL olan piyasa değerine neredeyse denk gelen bu zarar, Vestel’in tarihindeki en ağır bilanço olarak kayda geçti. Geçen yıl aynı dönemde şirketin zararı 1,28 milyar TL seviyesindeydi.

Net satışlar da ciddi düşüş gösterdi. İlk 6 ayda satışlar %16 azalarak 68 milyar TL’ye geriledi, FAVÖK marjı ise %9,4’ten %1,0’e düştü. Vestel Beyaz Eşya ise aynı dönemde 35,9 milyar TL net satış geliri elde etti ancak 2,87 milyar TL net zarar açıkladı.

ÜRETİM YÜZDE 35 AZALDI

Şirketin üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre %35 azaldı. Bu düşüş Vestel hisselerindeki sert kayıpları da beraberinde getirdi. Vestel hisseleri yıl başından bu yana %46 değer kaybetti. Bu performans, Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksi içinde en kötü performanslardan biri olarak dikkat çekti.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Zarar bilançosunun yanı sıra işten çıkarmalar da Vestel’in gündemine damga vurdu. Yılın ilk 6 ayında Vestel Elektronik’te 2 bin 561 kişi, Vestel Beyaz Eşya’da 854 kişi olmak üzere toplam 3 bin 416 çalışan ile yollar ayrıldı.

ŞİRKET TARİHİNDE KRİTİK DÖNEM

Bilanço, işten çıkarmalar ve hisse değerindeki sert kayıplar Vestel’in tarihindeki en zorlu dönemlerden birine işaret ediyor. Analistler, şirketin hem yurtiçi hem de küresel rekabet koşulları nedeniyle önümüzdeki süreçte daha sıkı önlemler almak zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Şifalı olduğu söylendi: Yer altı suyuna giren çift ölü bulunduŞifalı olduğu söylendi: Yer altı suyuna giren çift ölü bulunduYurt
Spor camiasını üzen haber! Eski futbolcu denizde ölü bulunduSpor camiasını üzen haber! Eski futbolcu denizde ölü bulunduYurt
Adalet Bakanı açıkladı! Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası: İşte detaylarAdalet Bakanı açıkladı! Trafikte yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası: İşte detaylarYurt
vestel işten çıkarma
Günün Manşetleri
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Bahçeli’den Özel’in Meclis çağrısına tepki
Teftiş Kurulu Başkanı görevden alındı!
Son 65 yılın en kötüsü yaşandı
AK Parti-MHP hattında çatlak mı var?
Boks dünyasında yeni dönem!
Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi!
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
Çok Okunanlar
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak! Meteoroloji tarih vererek uyardı: 13 ilde sağanak yağış olacak!
Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek
Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Bankada parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı!
YKS tercih sonuçları YKS tercih sonuçları
Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları Altın fiyatları uçuşta: gram ve çeyrek altın 23 Ağustos güncel rakamları