Vestel bilançosu şok etti! Zarar büyüdü, 3 bin kişi işten çıkarıldı

Vestel, 2025 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Şirketin bilançosu hem zarar hem de işten çıkarmalarla gündeme geldi.

KAP verilerine göre, Vestel Elektronik yılın ilk 6 ayında 13,3 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin 13,34 milyar TL olan piyasa değerine neredeyse denk gelen bu zarar, Vestel’in tarihindeki en ağır bilanço olarak kayda geçti. Geçen yıl aynı dönemde şirketin zararı 1,28 milyar TL seviyesindeydi.

Net satışlar da ciddi düşüş gösterdi. İlk 6 ayda satışlar %16 azalarak 68 milyar TL’ye geriledi, FAVÖK marjı ise %9,4’ten %1,0’e düştü. Vestel Beyaz Eşya ise aynı dönemde 35,9 milyar TL net satış geliri elde etti ancak 2,87 milyar TL net zarar açıkladı.

ÜRETİM YÜZDE 35 AZALDI

Şirketin üretim miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre %35 azaldı. Bu düşüş Vestel hisselerindeki sert kayıpları da beraberinde getirdi. Vestel hisseleri yıl başından bu yana %46 değer kaybetti. Bu performans, Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksi içinde en kötü performanslardan biri olarak dikkat çekti.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Zarar bilançosunun yanı sıra işten çıkarmalar da Vestel’in gündemine damga vurdu. Yılın ilk 6 ayında Vestel Elektronik’te 2 bin 561 kişi, Vestel Beyaz Eşya’da 854 kişi olmak üzere toplam 3 bin 416 çalışan ile yollar ayrıldı.

ŞİRKET TARİHİNDE KRİTİK DÖNEM

Bilanço, işten çıkarmalar ve hisse değerindeki sert kayıplar Vestel’in tarihindeki en zorlu dönemlerden birine işaret ediyor. Analistler, şirketin hem yurtiçi hem de küresel rekabet koşulları nedeniyle önümüzdeki süreçte daha sıkı önlemler almak zorunda kalabileceğini belirtiyor.