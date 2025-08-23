Halit Yukay kimdir? Halit Yukay bulundu mu?

Mazu Yachts’ın kurucusu ve CEO’su Halit Yukay, lüks yat üretimiyle tanınıyor. İş insanı, uzun yıllardır denizcilik sektöründe faaliyet gösteriyordu. İşte Halit Yukay’ın hayatı ve kariyeri...

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halit Yukay, özellikle denizcilik sektöründe yaptığı çalışmalarla öne çıktı. Sahibi olduğu Mazu Yachts markasıyla ulusal ve uluslararası alanda lüks yat üretiminde önemli bir yer edindi.

1982 yılında doğan Halit Yukay, genç yaşlardan itibaren denizcilik ve tekne üretimine ilgi duydu. Eğitim hayatının ardından bu alanda profesyonel adımlar atan Yukay, kendi markasını kurarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

MAZU YACHTS’IN KURULUŞU

2011 yılında kurduğu Mazu Yachts, kişiye özel lüks yat üretimiyle kısa sürede adını duyurdu. Modern tasarımları ve teknik donanımıyla dikkat çeken şirket, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de bilinir hale geldi.

Yukay’ın öncülüğünde Mazu Yachts, “kişiye özel yat üretimi” mottosuyla hareket ederek uluslararası fuarlarda ve denizcilik platformlarında övgü topladı.40 feet’ten 120 feet’e kadar çeşitli boyutlarda yat projelerine imza attı.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay, 5 Ağustos’ta kaybolmuştu. Günler süren aramaların ardından iş insanının cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan parçalanmış teknenin, Yukay’a ait “Graywolf” isimli yat olduğu tespit edildi.

