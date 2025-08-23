Fındık bahçesinde korkunç kaza! Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık topladığı sırada ayağı kayan 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık toplarken ayağı kayan bir vatandaş uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Kaza, İkizce’nin Aşağı Kaynartaş Mahallesi Kocağaççukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, fındık bahçesinde çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten ırmağa yuvarlandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla ulaşılan Korkmaz’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Korkmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı