Memur zammında kritik süreç! Hakem Kurulu ilk toplantısı sona erdi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde uzlaşılamayan konular için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi çerçevesinde uzlaşılamayan maddeleri görüşmek üzere bugün ilk toplantısını yaptı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genel zam teklifinde uzlaşma çıkmadı. Bunun üzerine Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu doğrultusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarına başladı.

Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda çalışma usul ve esasları belirlendi. Buna göre toplantılar:

Pazar günü saat 11.00
Pazartesi günü saat 10.00
Salı günü saat 14.00
Çarşamba günü saat 10.00
olarak planlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 5 gün içinde kararını verecek. Alınacak karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

memur zammı ne kadar memur zammı memur emeklisi
