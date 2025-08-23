Spor camiasını üzen haber! Eski futbolcu denizde ölü bulundu

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde denize giren 72 yaşındaki Metin Baş’ın cansız bedeni deniz yüzeyinde bulundu.

Esenköy Balıkçı Barınağı’nda deniz üzerinde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin 1952 doğumlu Metin Baş’a ait olduğu tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Baş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eski futbolcu olduğu öğrenilen Metin Baş, profesyonel kariyerinde Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu, Didim Belediye ve Aydın Sanayi takımlarında forma giymişti.