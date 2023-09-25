Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı!

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarını, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Resim : 1

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Resim : 2

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