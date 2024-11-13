Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı: İşte yeni yönetim

Yapılan açıklamada, 25 Ekim 2024 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen ve iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının belirlendiği belirtildi. Görev dağılımı şöyle:

Hasan Arat – Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Yücel – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

M. Kaan Şakul – Yönetim Kurulu Üyesi

Caner Bingöl – Yönetim Kurulu Üyesi

Cemile Aslı Üstünkaya – Yönetim Kurulu Üyesi

Deniz Güven – Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Hakan Avşar – Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Fidan – Yönetim Kurulu Üyesi

Ruşen Ali Nergiz – Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Mert – Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Burak Aslanoğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Tolga Egemen – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Yiğit – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan Leke – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Kırgız – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi