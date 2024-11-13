Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı: İşte yeni yönetim

Beşiktaş Kulübü, yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı: İşte yeni yönetim
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 Yapılan açıklamada, 25 Ekim 2024 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen ve iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının belirlendiği belirtildi. Görev dağılımı şöyle:

Hasan Arat – Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Yücel – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Kaan Şakul – Yönetim Kurulu Üyesi
Caner Bingöl – Yönetim Kurulu Üyesi
Cemile Aslı Üstünkaya – Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Güven – Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Hakan Avşar – Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Fidan – Yönetim Kurulu Üyesi
Ruşen Ali Nergiz – Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Mert – Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Burak Aslanoğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Tolga Egemen – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Önder Yiğit – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Leke – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Kırgız – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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