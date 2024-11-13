Beşiktaş’ta görev dağılımı yapıldı: İşte yeni yönetim
Beşiktaş Kulübü, yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 25 Ekim 2024 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen ve iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının belirlendiği belirtildi. Görev dağılımı şöyle:
Hasan Arat – Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Yücel – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M. Kaan Şakul – Yönetim Kurulu Üyesi
Caner Bingöl – Yönetim Kurulu Üyesi
Cemile Aslı Üstünkaya – Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Güven – Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Hakan Avşar – Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Fidan – Yönetim Kurulu Üyesi
Ruşen Ali Nergiz – Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer Mert – Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Burak Aslanoğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Tolga Egemen – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Önder Yiğit – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Leke – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Kırgız – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı