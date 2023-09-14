Beşiktaş'ta iki imza birden! Ahmet Nur Çebi iki imza için bizzat masada
Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala kadrosuna son takviyeleri yapan Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi.Ahmet Nur Çeni'nin iki imza birden attırmak için bizzat masada olduğu öğrenildi.İşte detaylar...
Yaz transfer dönemi Cuma günü sona ererken, fırsat oyuncu haricinde takviye yapmayacak olan Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Mert Günok, Necip Uysal ve Gedson Fernandes'in ücretlerinde iyileştirmeler yaparak sözleşme yenileyen Beşiktaş'ta sıra diğer iki oyuncuya geldi.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ İMZA BİRDEN!
Cenk Tosun ve Salih Uçan… Siyah-beyazlı kurmaylar, sezon sonunda kontratları bitecek iki yıldızla da anlaşma sağlayarak gündemi artık kapatmak istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hafta milli oyuncularla Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.
ORTA YOL BULUNACAK
Tecrübeli golcü Cenk ve orta sahanın dinamosu halini alan Salih'in, yıllık beklentisinin 40-45 milyon TL olduğu öğrenildi. Çebi'nin, takım için önemli olan isimlere bu rakamlara yakın bir teklif sunacağı ve orta yolun bulunacağı kaydedildi.