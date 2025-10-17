Beşiktaş’ta kaptanlık görevinde sürpriz karar! Yönetim yeni isimleri açıkladı

Beşiktaş’ta kaptanlık görevinde değişikliğe gidildi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin kararıyla Orkun Kökçü takımın birinci, Wilfred Ndidi ise ikinci kaptanı oldu.

Beşiktaş’ta kaptanlık görevleri yeniden belirlendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun kararıyla takım kaptanlığında değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, “Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve yönetim kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, açıklamasında ayrıca Necip Uysal ve Mert Günok’a kaptanlık dönemlerindeki emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni kaptanlara başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

beşiktaş
