Beşiktaş'ta seçim sonuçlandı: Serdal Adalı dönemi başlıyor!

Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel’in yarıştığı Beşiktaş başkanlık seçiminde sonuçlar belli oldu. Seçimi büyük bir farkla kazanan Serdal Adalı, Beşiktaş’ın yeni başkanı oldu. 16. sandık sonrası yapılan oy sayımına göre, Serdal Adalı 5.117 oy alırken, Hüseyin Yücel 2.157 oyda kaldı.

Fanatik'in haberine göre, seçimi kaybeden Hüseyin Yücel, kazanan Serdal Adalı’yı tebrik ederek başarılar diledi. Yücel ve ekibi, aynı zamanda seçim kurulunu da kutladı ve salondan ayrıldı.