Beşiktaş’ta Solskjaer dönemi sona erdi

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, 52 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş kulübünden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

SOLSKJAER’İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Maçkolik’e göre, Ocak 2025’te Beşiktaş’ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılarla toplam 29 maça çıktı. Bu süreçte Beşiktaş, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Süper Lig: 18 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet

Türkiye Kupası: 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet (çeyrek final veda)

UEFA Avrupa Ligi: 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet

Konferans Ligi: Lausanne karşısında elenerek Avrupa defterini kapattı

Siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetiminde 2024-25 sezonunu 62 puanla 4. sırada tamamladı. Yeni sezona ise Avrupa’da Shakhtar Donetsk karşısında aldığı ağır yenilgilerle başladı.

AVRUPA’DA HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e iki maçta da mağlup oldu. Yoluna Konferans Ligi’nde devam eden siyah-beyazlılar, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne’a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

DERBİLERDE BAŞARI

Solskjaer yönetiminde Beşiktaş, geçtiğimiz sezon oynadığı 3 derbi mücadelesinde dikkat çekici sonuçlar aldı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ve Galatasaray’ı sahasında 2-1 mağlup ederken deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TEKNİK DİREKTÖRDE İSTİKRARSIZLIK

Son üç sezonda teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan Beşiktaş’ta Solskjaer de ayrılan isimler arasına katıldı.

Şenol Güneş sonrası Burak Yılmaz, ardından kısa süre Rıza Çalımbay, Fernando Santos’un 97 günlük serüveni, Giovanni van Bronckhorst’un görevine son verilmesi, Serdar Topraktepe’nin geçici dönemi ve son olarak Solskjaer ile yolların ayrılması, siyah-beyazlıların son dönemdeki teknik direktör istikrarsızlığını gözler önüne serdi.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Manchester United forması giyen Solskjaer, kariyerine 2011’de Molde’de teknik direktör olarak başladı. Cardiff City ve Manchester United’da görev yapan Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş’tan önce UEFA’da maç analisti olarak çalışıyordu.