Solskjaer'den kırmızı kart isyanı! "Sorumlusu benim, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğim"

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, alınan sonuçtan duyduğu memnuniyetsizliği açık bir şekilde dile getirdi.

Solskjaer, "Avrupa'dan elenmiş olmak hayal kırıklığı bizim için. İlk yarıda bazı şanslar bulmuştuk. Yediğimiz gol için hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibin arkaya koşular atacağını biliyorduk. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı" diyerek maçın kırılma anlarına vurgu yaptı.

"KIRMIZI KART DEĞİLDİ"

Maçta Felix Uduokhai'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonunu eleştiren Solskjaer, kararın yanlış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bence kırmızı kart değildi. Uduokhai'nin gelişinde temas yok, rakibine kalçasıyla müdahalede bulunuyor. Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum."

Takımın mücadele gücünü ise öven Norveçli teknik adam, "Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. 10 kişiyle 50 dakika oynamak çok kolay değil. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim" dedi.

"SORUMLUSU BENİM SUÇU ÜSTLENİYORUM"

Lausanne karşısında alınan mağlubiyet sonrası eleştirileri kabul eden Solskjaer, sorumluluğu üzerine aldığını açıkça ifade etti.

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir."

Takımı için savaşmaya devam edeceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var" sözlerini kullandı.

Maça başladığı defansif ağırlıklı sistem eleştirilerine de açıklık getiren Solskjaer, "Bize iki şekilde gol atabilirlerdi. Biri duran top, diğeri arkaya atılan toplar. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm" diyerek taktiksel tercihinin gerekçesini paylaştı.

"BEŞİKTAŞ'TA BAŞARILI OLACAKLAR"

Yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağını belirten Solskjaer, sürece ve ekibe olan inancını şu ifadelerle dile getirdi:

"Sözleşme imzaladığımız oyuncular, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Başkan da Eduard Graf da iyi iş yapıyor. Beraber zaman geçirdikçe daha iyi takım olacağız. Burada pozitif etki göstereceğime inanıyorum."

Takımdaki gelişimi ise şu sözlerle özetledi:

"7-8 aydır buradayım ve geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında olumlu olarak iyi fark var. Oyuncularımla ilişkim iyi."