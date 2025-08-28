PFDK’dan Süper Lig’e ceza yağmuru! Tribünler kapatıldı, milyonluk faturalar kesildi

PFDK'nın 28 Ağustos 2025 tarihli toplantısında aldığı kararlara göre, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Kayserispor taraftarlarının bazı tribün bloklarına elektronik bilet engeli getirildi.

Karara göre;

Göztepe taraftarının 22 Ağustos 2025’teki Fatih Karagümrük-Göztepe maçındaki davranışları nedeniyle, güney tribünü 326 numaralı blokta yer alan seyircilerin kartları bloke edildi.

Fenerbahçe taraftarının 23 Ağustos’taki Fenerbahçe-Kocaelispor maçındaki tezahüratları nedeniyle maraton alt A ve maraton üst A bloktaki seyirciler bir maç cezalı oldu.

Kocaelispor taraftarının aynı maçta yaptığı tezahüratlar nedeniyle misafir tribünü kuzey G blokta yer alan seyircilerin biletleri bloke edildi.

Kayserispor taraftarının 24 Ağustos’taki Kayserispor-Galatasaray maçında sebep olduğu tezahüratlara ilişkin kuzey alt tribünü E bloktaki kartlar bloke edildi.

Toplantıda verilen para cezaları ise şöyle sıralandı:

Gaziantep Futbol Kulübü, koltukların numaralandırılmaması ve yedek güç sisteminin çalışır durumda olmaması gerekçeleriyle iki ayrı ihlale 220.000’er TL olmak üzere 440.000 TL para cezası aldı.

Fenerbahçe, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 220.000 TL ceza aldı.

Kocaelispor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220.000 TL cezaya çarptırıldı.

Galatasaray, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 220.000 TL ceza aldı.

Bazı kulüpler için ihtar cezaları da açıklandı.

Kocaelispor, misafir takım olarak ilk kez çirkin tezahürata karıştığı için ihtar cezası aldı.Aynı gerekçeyle

Galatasaray da ihtar cezası ile uyarıldı.

Kocaelispor görevlisi Metin Özkan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı. Ayrıca kendisine 80.000 TL para cezası verildi.

EYÜPSPOR’A CEZA YOK

Eyüpspor, 25 Ağustos 2025'te oynanan Eyüpspor - Alanyaspor maçında taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle disipline sevk edilse de, PFDK yapılan inceleme sonucunda "disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı" kanaatine vararak ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.