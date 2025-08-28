Halil Umut Meler düdüğünü astı! Süper Lig’in en çok konuşulan hakemi sahalara veda etti

Türk futbolunun son dönemdeki en dikkat çeken hakemlerinden biri olan Halil Umut Meler, hakemlik kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki Meler, son olarak Süper Lig’de Beşiktaş – Eyüpspor maçını yönetti.

Halil Umut Meler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun klasmanlarında uzun yıllar görev alan ve uluslararası alanda da birçok karşılaşmada düdük çalan deneyimli hakemlerden biriydi.

39 yaşındaki Meler, hakemlik kariyerini sonlandırma kararı aldı. Meler Süper Lig’de son olarak Beşiktaş – Eyüpspor karşılaşmasını yönetmişti.

Son dönemlerin en çok gündemde olan hakemlerinden biri olarak öne çıkan Halil Umut Meler, gerek Türkiye liglerinde gerekse UEFA organizasyonlarında yönettiği maçlarla adından sıkça söz ettirmişti.

