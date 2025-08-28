Kartal evinde sustu, Avrupa defteri kapandı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde evinde İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

İstanbul’da oynanan rövanşta ise rakip takım, Oyedeji'nin 45+1. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına üstün gitti. Beşiktaş, ikinci yarıya dezavantajla başladı.

KIRMIZI KART DENGELERİ BOZDU

Siyah-beyazlılarda Uduokhai, 46. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kartın ardından Beşiktaş mücadeleyi sahada 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında köşe vuruşu için kalesini terk edip rakip ceza sahasına giren kaleci Mert Günok’un kafa vuruşu ise az farkla dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda skor değişmezken Beşiktaş, Lausanne'a sahasında 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.

AVRUPA SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Siyah-beyazlılar Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı. Bu turda Shakhtar Donetsk'e ilk maçta 4-2, rövanşta ise 2-0 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti.

Konferans Ligi’nde ilk olarak St. Patrick's ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 4-1 kazanıp, rövanşı 3-2 kaybederek Lausanne ile play-off turunda karşılaştı. Ancak bu eşleşmeden tur bileti alamayan siyah-beyazlılar Avrupa defterini erken kapattı.

SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne ile oynanan ilk maça göre 11’de 3 değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, sakatlıklarını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson’u yeniden ilk 11’e dahil etti. Genç oyuncu Taylan Bulut ise hücumun sağında ilk kez şans buldu.

Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i yedek kulübesine çekti. Kale Mert Günok’a emanet edilirken, savunma hattı Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai’den oluştu. Orta sahada Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Emirhan Topçu, hücumda ise Rafa Silva, João Mario ve Tammy Abraham görev yaptı.

TAYLAN BULUT İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, Lausanne karşısında ilk kez 11'de forma giydi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla ligde Eyüpspor'a ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'a karşı sonradan oyuna girmişti. Teknik direktör Solskjaer, genç oyuncuyu bu kez taraftarı önünde ilk kez ilk 11’de başlattı.

MERT GÜNOK VE SVENSSON YENİDEN 11’DE

Beşiktaş'ta Mert Günok ile Jonas Svensson, Lausanne deplasmanında oynanan ilk maçta sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almamıştı. İyileşen iki futbolcu, rövanşta yeniden ilk 11'e döndü.

AMİR, MUSRATI VE ARROYO KADRODA YOK

Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic, Moatasem Al-Musrati ve Keny Arroyo, Lausanne karşısında kadroda yer almadı. Takımdan ayrılacağı iddia edilen bu üç isim, maç kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Solskjaer, maç öncesinde Arroyo ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa, takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır."