Mehmet Ali Erbil 6. kez evlendi, nikah şahidi Serdar Ortaç uyuyakaldı!

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile bu akşam Yeniköy’deki evinde sade bir törenle evlendi. 67 yaşındaki Erbil ile 25 yaşındaki Ceylan, nikah öncesi evlilik sözleşmesi yaptı.

Törene Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil başta olmak üzere, yakın arkadaşları katıldı.

“O HEP YALNIZ KALACAK”

Nikah töreninde en çok dikkat çeken olay, Serdar Ortaç’ın yokluğu oldu. Erbil’in nikah şahidi olması beklenen ünlü sanatçının, uyuyakaldığı için törene katılamadığı öğrenildi. Bu durum karşısında Mehmet Ali Erbil’in tepkisi sert oldu:

“O hep yalnız kalacak.”

Bu sözleriyle hayal kırıklığını dile getiren Erbil, yakın dostuna sitem etti.

Erbil, bugüne kadar beş evlilik yaptı ve bu evliliklerden üç çocuk sahibi oldu. İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil, 1985’te aynı kişiyle ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu evlilikten kızı Sezin Erbil dünyaya geldi.

1989’da oyuncu Nergis Kumbasar ile üçüncü evliliğini gerçekleştiren şovmen, bu birliktelikten Yasmin Erbil’i kucağına aldı.

2001 yılında Sedef Altuntaş ile dördüncü evliliğini yapan Erbil, 2003’te boşandı.

Son olarak 2005’te Tuğba Coşkun ile hayatını birleştiren Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil’in babası oldu. Bu evlilik 2011 yılında sona erdi.