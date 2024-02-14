Beşiktaş'tan Al Musrati açıklaması! Bonservisine 11 milyon avro ödendi

Bu sezon gösterdiği başarısız performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu yeni transferleriyle güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, bu dönemde Portekiz'in Braga ekibinden, Ali Mohamed Al Musrati'yi altı aylığına kiraladığını duyurmuştu.

Beşiktaş, yaptığı son açıklamada, Al Musrati'nin bonservisinin 11 milyon avro karşılığında satın alındığını ve oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.