Beşiktaş'tan çifte transfer atağı! İşte o isimler

Transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç iddialar ortaya atıldı.

MENAJERİYLE YOĞUN TEMAS

Yaz başından beri kulübün gündeminde olan 2 isim için hız kesmeme kararı alan idareciler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan Brezilyalı 10 numara Philippe Coutinho için büyük bir operasyon başlattı.

Kulübünün ayrılık kararı almasına rağmen Avrupa'dan bir takımla anlaşamayan ve Arabistan'dan da istediği seviyede teklif alamayan Sambacı'yla menajeri aracılığıyla temaslar yoğun şekilde devam ediyor.

AŞAMA KAYDEDİLDİ

Hücum hattının sağı için de Arsenal'den Nicolas Pepe'yi isteyen yönetim, İngiliz ekibinin gönderilmesine yeşil ışık yaktığı oyuncuyla yapılan görüşmelerde aşama kaydetti. Ancak bu transferin imkansıza yakın olduğu gelen haberler arasında.

Fildişi Sahilli futbolcuyla yapılan temasların yakın süreçte sonuçlanması bekleniyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş, bu 2 transferin gerçekleşmesi halinde Jackson Muleka ve Jean Onana'yı kiralık olarak talip olan kulüplerden birine gönderecek.